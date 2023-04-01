Путин подписал указ о применении платформы «ГосТех» для госинформсистем

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Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы «ГосТех».
Путин подписал указ о применении платформы «ГосТех» для госинформсистем
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю: правительству России обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах», — говорится в указе.

Ранее правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.

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