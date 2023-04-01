Путин подписал указ о применении платформы «ГосТех» для госинформсистем
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Постановляю: правительству России обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах», — говорится в указе.
Ранее правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.