Путин подписал указ о применении платформы «ГосТех» для госинформсистем

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с применением единой цифровой платформы «ГосТех».

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Постановляю: правительству России обеспечить к 1 апреля 2023 года функционирование единой цифровой платформы Российской Федерации «ГосТех» в соответствии с требованиями о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах», — говорится в указе.

Ранее правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.