Кабмин России утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий

Правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.

Соответствующее распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавили два сопредседателя — вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что за короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.