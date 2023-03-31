Кабмин России утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий

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Правительство России утвердило ежегодное проведение Форума будущих технологий начиная с текущего года.
Кабмин России утвердил ежегодное проведение Форума будущих технологий
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  • © Komsomolskaya Pravda

Соответствующее распоряжение кабмина, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Оргкомитет по подготовке и проведению форума возглавили два сопредседателя — вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что за короткий срок России предстоит создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны.

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