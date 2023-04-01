Музыкант Покровский назвал «хайпом» внесение его имени в реестр иноагентов
- РИА Новости
«Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого хайпа не заказывал», — приводит РИА Новости слова Покровского в соцсетях.
Он отметил, что дело о дискредитации российских вооружённых сил в его отношении было прекращено несколько дней назад.
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иностранных агентов.
* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.12.2021.