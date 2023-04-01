Музыкант Покровский назвал «хайпом» внесение его имени в реестр иноагентов

Короткая ссылка
Музыкант Максим Покровский* назвал ситуацию с внесением его имени в реестр иноагентов «хайпом».
Музыкант Покровский назвал «хайпом» внесение его имени в реестр иноагентов
  • РИА Новости

«Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого хайпа не заказывал», — приводит РИА Новости слова Покровского в соцсетях.

Он отметил, что дело о дискредитации российских вооружённых сил в его отношении было прекращено несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.12.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить