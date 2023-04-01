Музыкант Покровский назвал «хайпом» внесение его имени в реестр иноагентов

Музыкант Максим Покровский* назвал ситуацию с внесением его имени в реестр иноагентов «хайпом».

«Я во всех новостях. Прошу заметить, я этого хайпа не заказывал», — приводит РИА Новости слова Покровского в соцсетях.

Он отметил, что дело о дискредитации российских вооружённых сил в его отношении было прекращено несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции России включило Покровского в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 31.12.2021.