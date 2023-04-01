Мишустин распорядился выделить 86,5 млрд рублей на городской электротранспорт в регионах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 86,5 млрд рублей на развитие городского электротранспорта в десяти регионах в 2023—2025 годах.

Об этом говорится на сайте российского кабмина.

«В 2023—2025 годах 10 российских регионов получат субсидии на реализацию проектов, связанных с комплексным развитием городского электрического транспорта, а также с освещением и благоустройством прилегающих территорий», — говорится в заявлении.

Уточняется, что деньги на условиях софинансирования будут перечислены в Краснодарский, Красноярский и Пермский края. Также субсидии поступят в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области.

Предполагается, что финансовые средства позволят реконструировать 620 км трамвайных путей и обустроить прилегающие к ним территории, а также будут потрачены на покупку почти 650 трамваев, более 280 электробусов и свыше 120 зарядных станций.

Ранее стало известно, что бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запускают с марта.