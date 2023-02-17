«Ъ»: бесплатный проезд владельцев электротранспорта по платным дорогам запустят с марта

Бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электротранспорта запускают с марта.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что эксперимент продлится до конца года и коснётся пока только проезда по федеральным трассам (М-11, ЦКАД и т. д.).

Для того чтобы ездить бесплатно, владельцам электротранспорта необходимо приобрести за 3—3,5 тыс. руб. или взять в аренду бесконтактный транспондер T-pass, обратившись в офис поддержки ООО «Автодор — Платные дороги» (дочерняя структура госкомпании «Автодор»).

Понадобятся документы, подтверждающие, что транспортное средство оснащено исключительно электрическим двигателем (СТС, ПТС), пояснил замглавы Минэкономики Максим Колесников.

Если у автовладельца уже есть T-pass, его просто надо предоставить в офис.

Ранее генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский сделал прогноз развития ситуации на авторынке России в 2023 году.

По его мнению, в 2023 году доступность автомобилей будут обеспечивать китайские бренды и параллельный импорт, который не даёт больших объёмов продаж.

Часть дилеров будут стараться переформатировать свои центры под другую деятельность. Некоторые дилеры будут расширяться, чтобы сохранить бизнес, считает Ольховский.

Аналитики агентства «Автостат» также сообщили, что по итогам 2022 года в Россию было ввезено 3479 новых электромобилей, что на 24% больше, чем в 2021 году.

Как пишут «Известия», импорт электромобилей марки Volkswagen в 2022 году вырос более чем в 15 раз. Tesla прибавила 10%. В модельной структуре импорта новых электромобилей первые три позиции заняла продукция Tesla и Volkswagen. Лидирует Tesla Model Y (516 авто). Второе место у Volkswagen ID.4 (484 штуки). Tesla Model 3 (468 электрокаров) заняла третье место.