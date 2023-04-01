В Крыму заявили о росте запасов воды в водохранилищах региона

В Крымском гидрометцентре заявили, что водохранилища полуострова естественного стока в марте накопили почти на 8 млн куб. м воды больше, чем месяц назад, и общий объём составил почти 180 млн куб. м воды.

«К началу апреля общий суммарный объём воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 178,28 млн куб. м, что на 7,79 млн куб. м больше, чем месяц назад», — цитирует гидрометцетр РИА Новости.

Вместе с этим отмечается, что март на территории полуострова в этом году был довольно сухим. Средняя температура воздуха была на 2,3 °С выше нормы, при этом также наблюдался значительный недобор количества осадков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что власти рассматривают возможность строительства нового водохранилища для водоснабжения Ялтинского региона.