«Лента» планирует прекратить листинг GDR на Лондонской бирже 4 мая

Ретейлер «Лента» намерен 4 мая прекратить листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ретейлер направил обращение в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) с просьбой о прекращении листинга в официальном списке FCA глобальных депозитарных расписок (GDR), а также в адрес Лондонской фондовой биржи (LSE) с просьбой о прекращении допуска GDR к торгам на основном рынке LSE начиная с 4 мая 2023 года.

6 марта стало известно, что «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз, это правило действует для ряда категорий товаров.

Отмечается, что решение принято для снижения рисков «искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».