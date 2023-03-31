«Лента» планирует прекратить листинг GDR на Лондонской бирже 4 мая
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что ретейлер направил обращение в адрес Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) с просьбой о прекращении листинга в официальном списке FCA глобальных депозитарных расписок (GDR), а также в адрес Лондонской фондовой биржи (LSE) с просьбой о прекращении допуска GDR к торгам на основном рынке LSE начиная с 4 мая 2023 года.
6 марта стало известно, что «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз, это правило действует для ряда категорий товаров.
Отмечается, что решение принято для снижения рисков «искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объёмов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам».