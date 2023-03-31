QIWI продлит паузу в дивидендах из-за проблем с финансовой инфраструктурой

Акции компании QIWI во время торгов на Московской бирже снижались более чем на 5% после решения совета директоров не распределять дивиденды за прошлый год.

Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки.

Отмечается, что на 19:05 мск акции компании снижались на 5,85%, до 515 рублей за бумагу.

К 19:15 мск цена акций замедлила снижение до 2,9% и составила 531 рубль за бумагу.

16 марта стало известно, что Московская биржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, OZON, QIWI и Cian в прежнем режиме.

Отмечается, что в соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, которые имеют листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации.