QIWI продлит паузу в дивидендах из-за проблем с финансовой инфраструктурой

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Акции компании QIWI во время торгов на Московской бирже снижались более чем на 5% после решения совета директоров не распределять дивиденды за прошлый год.
QIWI продлит паузу в дивидендах из-за проблем с финансовой инфраструктурой
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки.

Отмечается, что на 19:05 мск акции компании снижались на 5,85%, до 515 рублей за бумагу.

К 19:15 мск цена акций замедлила снижение до 2,9% и составила 531 рубль за бумагу.

16 марта стало известно, что Московская биржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, OZON, QIWI и Cian в прежнем режиме.

Отмечается, что в соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, которые имеют листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации.

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