Мосбиржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в обычном режиме

Московская биржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в прежнем режиме.

В заявлении торговой площадки говорится о том, что в соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, которые имеют листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации.

Ранее американская биржа NASDAQ сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, работающих в России, в том числе акций «Яндекса» класса А.

В компании заявили о намерении обжаловать это решение.

Кроме того, NASDAQ сообщила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта.