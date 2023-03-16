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Мосбиржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в обычном режиме

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Московская биржа продолжит торги бумагами Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi и Cian в прежнем режиме.

В заявлении торговой площадки говорится о том, что в соответствии с регулированием Банка России эмитенты иностранных ценных бумаг, которые имеют листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации.

Ранее американская биржа NASDAQ сообщила о решении провести делистинг ценных бумаг ряда компаний, работающих в России, в том числе акций «Яндекса» класса А.

В компании заявили о намерении обжаловать это решение.

Кроме того, NASDAQ сообщила Qiwi о делистинге ценных бумаг с 24 марта.

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