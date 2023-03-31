В Тюменской области начался этап конкурса «Регион добрых дел»

В Тюменской области начался региональный этап всероссийского конкурса «Регион добрых дел», рассказали в информационном центре областного правительства.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Заявки можно подать до 23 апреля. К конкурсу приглашаются некоммерческие неправительственные организации, а также государственные и муниципальные учреждения.

Лучшие проекты представят область на всероссийском этапе. Победители получат субсидии из федерального бюджета.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.