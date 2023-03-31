Ряд насосных станций обесточен в ЛНР из-за непогоды

Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов заявил, что ряд насосных станций обесточен в республике из-за непогоды, большая часть Луганска без воды.

Соответствующее заявление он сделал на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

«Ряд насосных станций обесточен, включая Луганск, большая часть города без воды», — цитирует министра РИА Новости.

Он уточнил, что наиболее остро вопрос с водоснабжением сейчас стоит в Краснодонском, Ачевском и Антрацитовском районах.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике из-за непогоды 890 абонентов остались без газа.