Ряд насосных станций обесточен в ЛНР из-за непогоды

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Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Евгений Кацавалов заявил, что ряд насосных станций обесточен в республике из-за непогоды, большая часть Луганска без воды.
Ряд насосных станций обесточен в ЛНР из-за непогоды
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Aguilar / EyeEm

Соответствующее заявление он сделал на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

«Ряд насосных станций обесточен, включая Луганск, большая часть города без воды», — цитирует министра РИА Новости.

Он уточнил, что наиболее остро вопрос с водоснабжением сейчас стоит в Краснодонском, Ачевском и Антрацитовском районах.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике из-за непогоды 890 абонентов остались без газа.

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