Ряд насосных станций обесточен в ЛНР из-за непогоды
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Соответствующее заявление он сделал на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.
«Ряд насосных станций обесточен, включая Луганск, большая часть города без воды», — цитирует министра РИА Новости.
Он уточнил, что наиболее остро вопрос с водоснабжением сейчас стоит в Краснодонском, Ачевском и Антрацитовском районах.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике из-за непогоды 890 абонентов остались без газа.