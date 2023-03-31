Казань примет участие в акции «Красная гвоздика»

Казань примет участие во всероссийской акции «Красная гвоздика», которая будет проходить с 20 апреля по 22 июня.

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на мэрию.

Желающие присоединиться к акции смогут купить памятные значки в магазинах, на онлайн-площадках и в общественных местах.

Вырученные средства направят на оказание медпомощи ветеранам, в том числе на покупку кресел-колясок, лекарств и различного оборудования.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Калининградская область дополнительно получит 12 млн рублей на поддержку социально ориентированных НКО.