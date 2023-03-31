Число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков достигло 300 тысяч

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Количество предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков, достигло 300 тыс., заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков достигло 300 тысяч
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  • © Cavan Images

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, с начала 2023 года число зарегистрированных предпринимателей выросло почти на 9 тыс.

По количеству поставщиков лидируют Москва, Московская область и Пермский край.

Ежедневно на портале заключается около 1500 различных договоров.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.

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