Число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков достигло 300 тысяч

Количество предпринимателей, зарегистрированных на портале поставщиков, достигло 300 тыс., заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, с начала 2023 года число зарегистрированных предпринимателей выросло почти на 9 тыс.

По количеству поставщиков лидируют Москва, Московская область и Пермский край.

Ежедневно на портале заключается около 1500 различных договоров.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.