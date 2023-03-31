Число зарегистрированных предпринимателей на портале поставщиков достигло 300 тысяч
- Gettyimages.ru
- © Cavan Images
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, с начала 2023 года число зарегистрированных предпринимателей выросло почти на 9 тыс.
По количеству поставщиков лидируют Москва, Московская область и Пермский край.
Ежедневно на портале заключается около 1500 различных договоров.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации в российской экономике.