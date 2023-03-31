Обвиняемый в попытке теракта на объектах Балтфлота сторонник «Азова» признал вину

Житель Калининграда, являющийся сторонником террористической группировки «Азов»* и обвиняемый в планировании террористических актов на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво, признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«(Обвиняемый. — RT) активно сотрудничает со следствием и заявил о своём раскаянии в содеянном», — говорится в документе.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего батальона «Азов»* Национальной гвардии Украины Дмитрия Смитии, который признан виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.