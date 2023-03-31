Обвиняемый в попытке теракта на объектах Балтфлота сторонник «Азова» признал вину
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«(Обвиняемый. — RT) активно сотрудничает со следствием и заявил о своём раскаянии в содеянном», — говорится в документе.
Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против военнослужащего батальона «Азов»* Национальной гвардии Украины Дмитрия Смитии, который признан виновным в убийстве, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещённых средств и методов в вооружённом конфликте.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.