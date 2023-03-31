СК просит об аресте треш-блогера Базарова по делу об оскорблении чувств верующих

В Преображенский суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении треш-блогера Станислава Базарова, известного как Стасик Кудрявый, по делу об оскорблении чувств верующих. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Станислава Базарова», — сообщила она.

30 марта стало известно, что в отношении треш-блогера Станислава Базарова завели дело об оскорблении чувств верующих, а также о распространении порно.

По данным следствия, 28 марта молодой человек дома в Зеленограде, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней, находясь в полуобнажённом виде, «публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Всё это он снимал на видео, а после выложил в Telegram в открытый доступ.