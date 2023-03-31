Директор «Турпомощи»: информация для клиентов «Солвекса» ориентировочно появится 4 апреля

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Анастасия Румянцева
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT рассказал, как действовать туристам — клиентам туроператора «Солвекс», который ранее заявил о прекращении своей деятельности.
Директор «Турпомощи»: информация для клиентов «Солвекса» ориентировочно появится 4 апреля
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Как подчеркнул Осауленко, на сегодняшний день законодательно прописаны правила действий в подобной ситуации.

В первую очередь клиенты этой компании должны определить свой статус, пояснил он.

«Статуса два: турист — это тот человек, который заключил договор с этой компанией на приобретение комплексного турпродукта. Второй — это потребитель услуги, это тот, кто у данного юрлица покупал непосредственно отдельную услугу: отдельно купил авиабилеты или, например, отдельно заказал трансфер с визой. Что касается организованных туристов, здесь также есть градация: те, кто покупал туры по России, и те, кто покупал туры за рубеж. Те, кто покупал туры по России, должны будут обратиться в страховую компанию, потому что финансовая ответственность у нас в сфере внутреннего туризма обеспечивается либо страховкой, либо банковской гарантией. У этой компании была страховка, необходимо обратиться в страховую компанию, насколько я помню, это компания ERV», — заявил эксперт.

Те, кто приобретал путёвку за рубеж, должны будут обратиться в ассоциацию «Турпомощь», которая после опубликования на сайте туроператора новости о прекращении деятельности, не ранее через три дня должна опубликовать информацию о начале формирования реестра.

«Это будет ориентировочно вторник, 4 апреля. На сайте будет опубликован перечень необходимых документов для формирования пакета требований, дальше по процедуре этот пакет нужно отправить непосредственно в Ассоциацию. Сразу обращаю внимание: перечень документов и их формат регламентирован законодательством России. Где-то возможны копии, где-то нужны заверенные оригиналы. Туристам необходимо смотреть на этот перечень. Время сбора документов и время формирования реестра по законодательству — 90 рабочих дней», — заключил собеседник RT. 

Ранее, как сообщило РИА Новости, один из старейших туроператоров России «Солвекс» заявил о прекращении деятельности.

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