Бочкарёв: станция «Вавиловская» Троицкой линии метро готова почти на четверть

Общестроительная готовность станции «Вавиловская» Троицкой линии метро оценивается в 21%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Завершается разработка грунта котлована в зоне платформенной части станционного комплекса «Вавиловская» Троицкой линии метро, почти полностью смонтированы ограждающие конструкции. Также заканчиваются работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства», — сказал Бочкарёв.

По его словам, также в высокой степени готовности устройство жёсткого основания пути между станциями «Вавиловская» и «Новаторская» Троицкой линии метро, уложено более 1,7 тыс. кубометров бетона.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в дальнейшем строители приступят к монолитным работам на платформенном участке.

«В будущем «Вавиловская» станет одной из самых ярких станций Троицкой линии — колонны-«галочки» планируется отделать ярко-жёлтыми панелями, контрастирующими с белым мрамором и чёрным гранитом путевых стен и пола», — пояснил Кравцов.

Он напомнил, что станция расположена вдоль Ленинского проспекта, у неё предусмотрен один подземный вестибюль, который соединится с подземным пешеходным переходом.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы.