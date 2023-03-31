Голикова: доступность дошкольного образования для детей до трёх лет составила 98,2%

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В России доступность дошкольного образования для детей до трёх лет составила 98,2%.
Голикова: доступность дошкольного образования для детей до трёх лет составила 98,2%
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин поручил до конца 2023 года обеспечить 100%-ную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет.

«В среднем по Российской Федерации доступность этой формы образования на 1 января 2023 года составила 98,2%. В 79 регионах все дети этой возрастной категории уже обеспечены местом в детском садике», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Путин также заявил о необходимости ликвидировать в этом году во всех регионах очереди в детские сады.

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