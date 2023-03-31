Застрявший из-за метели на трассе М-4 «Дон» петербуржец рассказал об обстановке в зоне ЧС

Застрявший из-за метели на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области петербуржец Вячеслав Литвяков рассказал RT об обстановке в зоне ЧС.

«Мне ещё повезло: я уткнулся в пробку у железнодорожного переезда — рядом были гостиница и АЗС, поэтому у меня нормальные условия. А кто проехал вперёд, ночевали в машинах на трассе, кто-то вообще в поле», — сказал он.

По словам мужчины, из окна гостиницы, где он остановился, не видно конца затора — «машины уходят в горизонт».

«У людей нет еды и топлива. Кто недалеко от заправки, приходят к нам на заправку с канистрами. Когда мы поедем, даже не знаю, но, думаю, точно не раньше второй половины дня. Скорее всего, дальше мы снова упрёмся в новую пробку — очень много красных мест на карте», — отметил он.

В свою очередь, корреспондент RT, также находящийся в зоне ЧС, снял на видео, как ночью в обесточенном на фоне непогоды городе Каменск-Шахтинском Ростовской области пытались вернуть энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 30 автобусов с 766 пассажирами застряли в пробке из-за снегопада.