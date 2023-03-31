РБК: американский производитель респираторов и cкотча 3М планирует продать два завода в России

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Американская корпорация 3M, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей респираторов, планирует продать свои активы в России — два завода — научно-производственному холдингу ВМП. Проводятся соответствующие переговоры.
РБК: американский производитель респираторов и cкотча 3М планирует продать два завода в России
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник. Также отмечается, что президент холдинга ВМП Михаил Вахрушев подтвердил факт переговоров, но дополнительных деталей не сообщил.

Как заявил источник, подкомиссия по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями уже дала согласие на сделку. 

3М в России владеет двумя заводами: предприятия находятся в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане, где выпускаются в том числе продукты для нефтегазовой сферы, а также в Волоколамске, где производятся средства защиты, в частности респираторы.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».

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