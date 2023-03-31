Путин внёс изменения в государственную программу переселения соотечественников

Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в государственную программу переселения соотечественников.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, заявления на участие в программе переселения от соотечественников, которые находятся за пределами России, будут приниматься при условии, что они владеют русским языком на уровне, который является достаточным для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды.

При этом уровень владения русским языком будет подтверждаться документально либо посредством собеседования.

Ранее замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяна Шлычкова заявила о необходимости стимулировать интерес к русскому языку во всём мире.