Путин внёс изменения в государственную программу переселения соотечественников

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым вносятся изменения в государственную программу переселения соотечественников.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу главы государства, заявления на участие в программе переселения от соотечественников, которые находятся за пределами России, будут приниматься при условии, что они владеют русским языком на уровне, который является достаточным для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды.

При этом уровень владения русским языком будет подтверждаться документально либо посредством собеседования.

Ранее замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Татьяна Шлычкова заявила о необходимости стимулировать интерес к русскому языку во всём мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить