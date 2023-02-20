МИД: необходимо повышать интерес к русскому языку во всём мире

Необходимо стимулировать интерес к русскому языку во всём мире, заявила замдиректора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, специальный координатор министерства по реализации государственной программы по русскому языку Татьяна Шлычкова.

«Наша с вами задача — сделать так, чтобы были возможности язык учить (за рубежом). Но возможности — это не только курсы, школы, кафедры русского языка... Проблема в том, что надо сохранять интерес к русскому языку», — приводит РИА Новости слова Шлычковой в ходе круглого стола в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», приуроченного к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

Она отметила, что нужно повышать интерес к русскому языку через фестивали, концерты, выставки, спортивные мероприятия.

Ранее Госдума приняла правительственный законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка должностными лицами и гражданами. Документ, в частности, предусматривает ограничение использования иностранных слов.