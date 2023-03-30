«Черноголовка» покупает бизнес детского питания Kraft Heinz в России

Компания «Черноголовка» договорилась о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Черноголовки».

«Мы заключили соглашение о покупке бизнеса детского питания Kraft Heinz в России», — сказали в компании.

Российская компания вместе с этим добавила, что теперь параметры сделки необходимо утвердить у российского регулятора. В рамках договора «Чернологовка» получит две торговые марки и два завода компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Объединённой чайной компании» о приобретении российских активов международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.