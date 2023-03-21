Узнать больше

ФАС одобрила ходатайство о продаже активов Ekaterra в России

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Объединённой чайной компании» о приобретении российских активов международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.
ФАС одобрила ходатайство о продаже активов Ekaterra в России
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«ФАС удовлетворила ходатайство ООО «Объединённая чайная компания» о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО Ekaterra... «Объединённая чайная компания» занимается производством чаёв под брендами Eastford, Berryford, «Зелёный стандарт». Ekaterra производит чай под марками Lipton, PG tips и другими», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По мнению службы, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции.

Ранее ФАС согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить