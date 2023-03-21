ФАС одобрила ходатайство о продаже активов Ekaterra в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство «Объединённой чайной компании» о приобретении российских активов международной чайной компании Ekaterra, владеющей чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond.

«ФАС удовлетворила ходатайство ООО «Объединённая чайная компания» о приобретении основных производственных средств и нематериальных активов ООО Ekaterra... «Объединённая чайная компания» занимается производством чаёв под брендами Eastford, Berryford, «Зелёный стандарт». Ekaterra производит чай под марками Lipton, PG tips и другими», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По мнению службы, сделка не приведёт к ограничению конкуренции на рынке чайной продукции.

Ранее ФАС согласовала приобретение 214 франчайзинговых ресторанов KFC компанией «Альмира».