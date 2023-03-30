СЖР удостоил Дмитрия Киселёва звания «Золотое перо российской журналистики»

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Союз журналистов России (СЖР) удостоил гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва почётного звания «Золотое перо российской журналистики».
СЖР удостоил Дмитрия Киселёва звания «Золотое перо российской журналистики»
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости. В ходе церемонии вручения премии «Золотое перо» Киселёв выступил с заявлением.

«Сейчас идёт война за новый мир, именно поэтому для каждого из нас, для меня и для Союза журналистов это важнейший период в жизни», — сказал он.

Киселёв пообещал соответствовать этому периоду.

Также почётного звания «Легенда российской журналистики» были удостоены главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, главный редактор газеты «Труд» Валерий Симонов и другие журналисты.

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России и российское Минцифры занимаются разработкой нового статуса для военных корреспондентов, который может получить название «ветеран военной журналистики».

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