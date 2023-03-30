СЖР удостоил Дмитрия Киселёва звания «Золотое перо российской журналистики»

Союз журналистов России (СЖР) удостоил гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва почётного звания «Золотое перо российской журналистики».

Об этом сообщило РИА Новости. В ходе церемонии вручения премии «Золотое перо» Киселёв выступил с заявлением.

«Сейчас идёт война за новый мир, именно поэтому для каждого из нас, для меня и для Союза журналистов это важнейший период в жизни», — сказал он.

Киселёв пообещал соответствовать этому периоду.

Также почётного звания «Легенда российской журналистики» были удостоены главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов, главный редактор газеты «Труд» Валерий Симонов и другие журналисты.

Ранее сообщалось, что Союз журналистов России и российское Минцифры занимаются разработкой нового статуса для военных корреспондентов, который может получить название «ветеран военной журналистики».