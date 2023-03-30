СЖР и Минцифры разрабатывают для военных корреспондентов новый статус

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Союз журналистов России (СЖР) и российское Минцифры занимаются разработкой нового статуса для военных корреспондентов, который может получить название «ветеран военной журналистики».
СЖР и Минцифры разрабатывают для военных корреспондентов новый статус
  • РИА Новости

Об этом заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв. Его слова приводит РИА Новости.

Соловьёв объяснил, что журналист не имеет права держать оружие в руках, за исключением наиболее экстремальных ситуаций, поэтому статус «участник боевых действий» не подходит для журналистов.

Он отметил, что новый статус может получить название «ветеран военной журналистики». Его обладатели будут получать разные льготы. 

«Этот статус будет присваиваться тем журналистам, кто работает постоянно на войне, постоянно в горячих точках, тем, кто живёт и работает постоянно на новых территориях России», — сказал председатель СЖР.

В июне 2022 года президент России Владимир Путин провёл встречу с главными редакторами СМИ и военкорами на ПМЭФ.

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