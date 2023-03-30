В Ленобласти зарегистрировали 207 случаев COVID-19 за сутки

В Ленинградской области зарегистрировали 207 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели более 253 тыс. жителей, выздоровели свыше 247 тыс.

Тем временем в Омской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу до 31 мая, передаёт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В конце марта уровень заболеваемости в регионе снизился на 4,8%. В большинстве случаев болезнь протекает в виде ОРВИ.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.