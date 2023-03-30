В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в незаконной вырубке леса на 35 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной вырубке леса на 35 млн рублей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Фигурант работал в сфере деревопереработки. В июле 2022 года он нанял рабочих и отправил их вырубать лес. Лесорубы не знали, что находятся на территории, где валка деревьев под запретом.

В результате было вырублено 391 дерево и украдено 47 сухостойных деревьев. На имущество и счета обвиняемого наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пресекли деятельность ОПГ «чёрных лесорубов».