В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в незаконной вырубке леса на 35 млн рублей

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В Удмуртии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в незаконной вырубке леса на 35 млн рублей.
В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в незаконной вырубке леса на 35 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

Фигурант работал в сфере деревопереработки. В июле 2022 года он нанял рабочих и отправил их вырубать лес. Лесорубы не знали, что находятся на территории, где валка деревьев под запретом.

В результате было вырублено 391 дерево и украдено 47 сухостойных деревьев. На имущество и счета обвиняемого наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пресекли деятельность ОПГ «чёрных лесорубов».

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