В Удмуртии перед судом предстанет обвиняемый в незаконной вырубке леса на 35 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Фигурант работал в сфере деревопереработки. В июле 2022 года он нанял рабочих и отправил их вырубать лес. Лесорубы не знали, что находятся на территории, где валка деревьев под запретом.
В результате было вырублено 391 дерево и украдено 47 сухостойных деревьев. На имущество и счета обвиняемого наложен арест.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пресекли деятельность ОПГ «чёрных лесорубов».