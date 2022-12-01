В Екатеринбурге пресекли деятельность ОПГ «чёрных лесорубов»

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в незаконном вывозе леса с территории России в Казахстан. Сумма причинённого ущерба оценивается более чем в 15 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.

«Транспортными полицейскими установлено, что задержанные мужчины 1991, 1970 и 1977 годов рождения по предварительному сговору незаконно вывозили лес с территории РФ в Казахстан», — заявили в ведомстве.

Выявлено 86 фактов перевозки леса через границу. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.