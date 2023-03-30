Станцию метро «Генерала Тюленева» в Москве откроют в 2024 году

Короткая ссылка
Станцию «Генерала Тюленева» Московского метрополитена планируют открыть в 2024 году.
Станцию метро «Генерала Тюленева» в Москве откроют в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Станция будет частью Троицкой линии, которая, по словам Собянина, является второй по масштабу после БКЛ.

На новой ветке предусмотрено 17 станций. Первая очередь будет запущена в следующем году, в настоящее время её готовность составляет 60%, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Собянин рассказал, что БКЛ метро и МЦД являются важнейшими инфраструктурными объектами столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить