Станцию «Генерала Тюленева» Московского метрополитена планируют открыть в 2024 году.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Станция будет частью Троицкой линии, которая, по словам Собянина, является второй по масштабу после БКЛ.

На новой ветке предусмотрено 17 станций. Первая очередь будет запущена в следующем году, в настоящее время её готовность составляет 60%, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Собянин рассказал, что БКЛ метро и МЦД являются важнейшими инфраструктурными объектами столицы.