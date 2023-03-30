Станцию метро «Генерала Тюленева» в Москве откроют в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Станция будет частью Троицкой линии, которая, по словам Собянина, является второй по масштабу после БКЛ.
На новой ветке предусмотрено 17 станций. Первая очередь будет запущена в следующем году, в настоящее время её готовность составляет 60%, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Собянин рассказал, что БКЛ метро и МЦД являются важнейшими инфраструктурными объектами столицы.