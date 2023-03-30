Собянин: БКЛ метро пользуются около 1 млн пассажиров ежедневно

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что БКЛ метро и МЦД являются важнейшими инфраструктурными объектами столицы.
Собянин: БКЛ метро пользуются около 1 млн пассажиров ежедневно
  • РИА Новости

«Сегодня около 1 млн человек ежедневно пользуются БКЛ. В среднем свободнее на 20—25% стало на действующей Кольцевой линии, на 17% — на МЦК, часть радиальных линий тоже разгрузилась», — прокомментировал мэр в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Помогают в разгрузке транспортной обстановки и Московские центральные диаметры (МЦД).

По словам мэра, новые диаметры, третий и четвёртый, планируется открыть к сентябрю 2023 года. Поезда будут ходить по этим направлениям чаще в полтора-два раза в часы пик, отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что Сергей Собянин рассказал о работе по строительству метро в 2022 году.

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