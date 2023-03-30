Депутат Бессараб прокомментировала идею сокращения рабочей недели в России

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась об идее сокращения рабочей недели в России.

В беседе с «Вечерней Москвой» она заявила, что 40-часовая рабочая неделя — это наследие СССР.

«И если Советская Россия была первой страной, установившей серьёзные сокращения и преференции для работников, то сегодня множество стран уже перешли на сокращённую продолжительность рабочей недели — до 38, 36 и даже до 32 часов», — отметила депутат.

Как считает Бессараб, сокращение рабочих часов не приведёт к снижению зарплаты, так как объём выполняемой работы останется прежним.

«Как показывает практика, сотрудники, понимая, что им даётся возможность прийти домой чуть раньше, работают интенсивнее, отказываются от избыточных перерывов, сидения в соцсетях и ненужных разговоров», — пояснила она.

По мнению депутата, 36-часовая рабочая неделя может стать реальностью в ближайшие три года.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с URA.RU рассказал, при каких условиях в России возможно сокращение рабочей недели.