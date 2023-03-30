Пушилин рекомендовал кандидатуру первого вице-премьера Солнцева на пост премьера

Короткая ссылка
Врио главы ДНР Денис Пушилин рекомендовал кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева на пост председателя правительства.
Пушилин рекомендовал кандидатуру первого вице-премьера Солнцева на пост премьера
  • РИА Новости

«Внёс представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность», — заявил Пушилин.

Он добавил, что правительство ДНР формально уходит в отставку.

Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, занимавшего должность главы правительства Донецкой Народной Республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить