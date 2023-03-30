Пушилин рекомендовал кандидатуру первого вице-премьера Солнцева на пост премьера

Врио главы ДНР Денис Пушилин рекомендовал кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева на пост председателя правительства.

«Внёс представление в Народный Совет на должность председателя правительства кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Он отвечает в правительстве за восстановление, строительство — а этот блок показал высокую результативность», — заявил Пушилин.

Он добавил, что правительство ДНР формально уходит в отставку.

Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, занимавшего должность главы правительства Донецкой Народной Республики.