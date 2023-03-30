Пушилин: правительство ДНР формально уходит в отставку

Правительство Донецкой Народной Республики формально уходит в отставку, но фактически все продолжают работать на своих местах.

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«После того как президент назначил Виталия Хоценко в Омскую область и, соответственно, Виталий Павлович освобождён от должности председателя правительства Донецкой Народной Республики, правительство формально уходит в отставку», — написал он в Telegram.

Пушилин пояснил, что правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Ранее президент России Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, занимавшего должность главы правительства Донецкой Народной Республики.

Путин также сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с Пушилиным.