Застрявшая из-за погоды в Териберке туристка из Москвы заявила о росте цен в посёлке

Туристка из Москвы, застрявшая из-за погоды в Териберке, заявила о росте цен в посёлке.

«Судя по прогнозу, мы застряли тут минимум на три дня. Около 50 машин сейчас не могут выехать, и их количество растёт», — отметила девушка в разговоре с RT.

По её словам, в Териберке тут же всё подорожало — например, гостиница вместо 5 тыс. стала стоить 10 тыс. рублей.

В пресс-службе главка МЧС по Мурманской области ранее сообщили, что первые 20 человек эвакуированы из автомобилей, застрявших из-за непогоды на дороге из Териберки в Мурманск.