В МЧС сообщили об эвакуации застрявших в машинах по дороге из Териберки в Мурманск

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В пресс-службе главка МЧС по Мурманской области сообщили, что первые 20 человек эвакуированы из автомобилей, застрявших из-за непогоды на дороге из Териберки в Мурманск.
В МЧС сообщили об эвакуации застрявших в машинах по дороге из Териберки в Мурманск
  • РИА Новости

«В настоящее время 20 человек из автомашин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск. Их увезли на автобусе, предоставленном одной из местных компаний», — цитирует ТАСС представителя регионального МЧС.

Отмечается, что всего на дороге из Териберки в Мурманск с вечера среды, 29 марта, застряли около 40 автомобилей.

Как уточняет kp.ru, сейчас на дороге работает спецтехника, проезд в Териберку всё ещё закрыт.

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