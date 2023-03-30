В МЧС сообщили об эвакуации застрявших в машинах по дороге из Териберки в Мурманск

В пресс-службе главка МЧС по Мурманской области сообщили, что первые 20 человек эвакуированы из автомобилей, застрявших из-за непогоды на дороге из Териберки в Мурманск.

«В настоящее время 20 человек из автомашин, находящихся в заторе, вывезены в Мурманск. Их увезли на автобусе, предоставленном одной из местных компаний», — цитирует ТАСС представителя регионального МЧС.

Отмечается, что всего на дороге из Териберки в Мурманск с вечера среды, 29 марта, застряли около 40 автомобилей.

Как уточняет kp.ru, сейчас на дороге работает спецтехника, проезд в Териберку всё ещё закрыт.