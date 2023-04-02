Специалист Корчагин посоветовал проверять свою кредитную историю дважды в год

Специалист Игорь Корчагин рассказал в беседе с RT, как узнать, нет ли у вас кредита, оформленного преступниками, а также как часто и на каких ресурсах стоит проверять свою кредитную историю.

«Чтобы узнать, нет ли на человеке незаконного кредита, необходимо проверить его кредитную историю. Эта информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ) и представляет собой данные от банков и других финансовых организаций. Кстати, на рынке есть три БКИ — банк вправе решать, в какое именно он подаёт информацию о своих пользователях. Чтобы узнать свою кредитную историю, необходимо запросить сведения в БКИ», — порекомендовал эксперт.

По его словам, сперва стоит выяснить, в каком БКИ хранится информация о гражданине. Для этого следует направить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через «Госуслуги» или сайт Банка России.

«После этого нужно получить информацию о кредитной истории у этих бюро — это можно сделать через те же «Госуслуги». Другой вариант — получить сведения через банк или напрямую в БКИ», — объяснил руководитель продукта «Подбор кредита» в «Сравни».

Специалист посоветовал внимательно изучить выписку от бюро.

«В ней будут указаны кредиты в банках и МФО, которые открыты в настоящее время, а также запросы в отношении них. Помните, что по закону заёмщики могут ознакомиться со своей кредитной историей два раза в год бесплатно: свыше этого придётся платить», — объяснил Корчагин.

Кроме того, можно проверить свой кредитный рейтинг. Его ещё называют «скоринговый балл» — он показывает ваши шансы на одобрение банковского кредита.

«Кредитную историю и кредитный рейтинг нужно проверять тем, кто собирается оформлять кредит или ипотеку, а ещё в тех случаях, если вам уже отказали в выдаче денег. Ещё периодически проверять кредитную историю нужно, чтобы отследить в ней ошибочные данные. В целях безопасности рекомендуем отслеживать свою кредитную историю как минимум два раза в год», — пояснил эксперт.

Если вы обнаружили ошибку в истории, нужно обратиться в БКИ или связаться со своим кредитором — банком или МФО, подчеркнул собеседник RT.

«Чтобы доказать вашу правоту, понадобится собрать документы, например квитанции об оплате ежемесячных платежей. После проверки исправление ошибки в истории займёт в среднем десять дней», — заключил он.

Ранее эксперт финансовой платформы «Сравни» Максим Глазков рассказал в беседе с RT, что делать при просрочке кредита.