Собянин: высокотехнологичная медпомощь в Москве стала доступнее

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что высокотехнологичную медицинскую помощь в стационарах столицы стали оказывать в 50 раз чаще, чем в 2010 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на личный сайт мэра. Такую помощь получают более 100 тыс. человек ежегодно, подчеркнул он.

«К началу 2023 года мы смогли включить в программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи 45 стационаров Москвы», — добавил Собянин.

По его словам, была проделана большая работа и в сфере модернизации здравоохранения, закупались десятки тысяч единиц оборудования.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.