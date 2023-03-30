Вакцинация против кори начнётся в Петербурге 3 апреля

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Кампания по вакцинации против кори начнётся в Санкт-Петербурге в понедельник, 3 апреля.
Вакцинация против кори начнётся в Петербурге 3 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Ларису Соловьёву.

Дети проходят вакцинацию в возрасте одного года и ревакцинируются в шесть лет.

С 36 до 55 лет прививаются люди из групп риска, среди которых медики и педагоги.

Как отметила Соловьёва, жителям, которые не помнят, прививались они или нет, а также не имеют на руках данные о вакцинации, желательно ревакцинироваться.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал о целесообразности ревакцинации от кори.

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