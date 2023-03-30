Вакцинация против кори начнётся в Петербурге 3 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на начальника отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Ларису Соловьёву.
Дети проходят вакцинацию в возрасте одного года и ревакцинируются в шесть лет.
С 36 до 55 лет прививаются люди из групп риска, среди которых медики и педагоги.
Как отметила Соловьёва, жителям, которые не помнят, прививались они или нет, а также не имеют на руках данные о вакцинации, желательно ревакцинироваться.
Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с НСН рассказал о целесообразности ревакцинации от кори.