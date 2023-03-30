В Иркутской области выявили 135 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 135 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 367 667. Выздоровели 362 178 жителей.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 10 750 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.