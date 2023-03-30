Движение на Арбатско-Покровской линии метро восстановлено после падения человека на пути

Человек упал на пути на Арбатско-Покровской линии московского метро, движение поездов от станции «Парк Победы» до станции «Строгино» было временно остановлено.

Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

«Нет движения поездов от станции «Парк Победы» до станции «Строгино», — говорится в сообщении.

Позднее движение поездов было восстановлено, оно осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее в Москве завели дело по факту нападения на сотрудника службы безопасности метро.

Как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на станциях «Авиамоторная» и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии московского метро построят дополнительные выходы, вестибюли и переходы.