В России за 10 лет стали чаще менять фамилию и инициалы

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RT
В России за десять лет на 46 тыс. увеличилось число записей актов о перемене имени — фамилии, собственно имени и (или) отчества. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста.
В России за 10 лет стали чаще менять фамилию и инициалы
  • РИА Новости

Так, в 2022 году было зарегистрировано 126 572 записей актов, а в 2012 — 80 507.

«Согласно указанной форме статистической отчётности на территории Российской Федерации было зарегистрировано актов о перемене имени: в 2022 году — 126 572, в 2017-м — 85 818, в 2012 году — 80 507», — говорится в ответе Минюста на запрос RT.

В ведомстве также уточнили, что порядок государственной регистрации перемены имени установлен Федеральным законом от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», согласно которому лицо, достигшее возраста 14 лет, вправе переменить своё имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT рассказал о причинах, по которым люди могут поменять свою фамилию, имя или отчество.

«Первая: стремление изменить свою жизнь... Второй причиной является неблагозвучность или плохая сочетаемость имени с фамилией или отчеством. Третья причина — негативные ассоциации с неприятным для себя человеком, это может быть родственник или однофамилец, тёзка. Четвёртой причиной является сложность имени или, наоборот, его простота и частая встречаемость. И на пятом месте — желание уйти в тень, скрыться, обнулить прошлое», — рассказал Соловьёв.

По его словам, в том, что люди стали чаще менять имена и фамилии, нет ничего удивительного.

«С развитием социальной инженерии и переводом многих сервисов в удобный для человека режим (центры госуслуг) сменить имя или фамилию стало гораздо легче. Кроме того, безболезненно и быстро поменять свои «реквизиты» могут и подростки, достигшие 14 лет и оформляющие паспорт. Также влияет на смену имени оторванность от исторических традиций и доминирование внешних факторов над внутренними», — добавил юрист.

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