«Ростех»: в России создан стелс-материал для самолётов, поглощающий 95% излучения РЛС

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что в России создан стелс-материал для самолётов, поглощающий 95% излучения РЛС.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал опытные образцы принципиально нового материала, способного поглощать радиоволны в широком диапазоне частот. Благодаря основе из стеклонитей c металлическим сердечником тонкослойный материал может быть использован для изготовления деталей летательных аппаратов. Такое конструкционное решение предложено для стелс-материала впервые», — цитирует РИА Новости сообщение компании.

В «Ростехе» отметили, что «благодаря своим исключительным характеристикам новый материал поглощает до 95% падающего электромагнитного излучения радаров и существенно затрудняет обнаружение воздушного объекта при помощи средств радиолокации».

Ранее в «Ростехе» сообщили, что развитие ракетоносца Ту-160М позволит использовать его для новых видов вооружения.

Отмечается, что обновлённые самолёты обладают существенно расширенными боевыми возможностями.

В декабре в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что два очередных российских стратегических ракетоносца Ту-160М были переданы на лётные испытания.