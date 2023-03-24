«Ростех»: развитие Ту-160М позволит использовать его для перспективных видов вооружения
- РИА Новости
Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
«На предприятии идёт выпуск модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Дальнейшее развитие платформы позволит использовать её для новых видов вооружения, в том числе и перспективных», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что обновлённые самолёты обладают существенно расширенными боевыми возможностями.
В декабре в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что два очередных российских стратегических ракетоносца Ту-160М были переданы на лётные испытания.