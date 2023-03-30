Исследование: в России снижается потребность в услугах консьержа

Согласно результатам исследования, проведённого «Умным домом» от «Дом.ру» (компания АО «ЭР-Телеком Холдинг»), больше половины жителей многоквартирных домов (58%) заявили, что не видят необходимости в консьержах.

Как пишут «Известия», 32% из числа опрошенных считают, что на консьержей зря уходит общедомовой бюджет. Ещё 26% полагают, что необходимость в консьержах отпала с появлением умных домофонов.

При этом 27% респондентов выразили мнение, что консьержи необходимы. Ещё 16% опрошенных считают, что нужны и консьержи, и умные домофоны — так надёжнее.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии в университете «Синергия» Михаил Пименов в беседе с URA.RU назвал профессии, которые будут особо востребованы в России в ближайшие пять лет.