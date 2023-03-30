В Госдуме назвали условия возможного сокращения рабочей недели в России

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, при каких условиях в России возможно сокращение рабочей недели.
В Госдуме назвали условия возможного сокращения рабочей недели в России
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«Любое сокращение рабочего времени не должно негативно сказываться на зарплате и на производстве. Здесь всё должно находиться в одной плоскости. Сокращение рабочих часов должно идти эволюционным путём и не приводить к увеличению стоимости товаров и услуг, а также к потере доходов граждан и ударам для бизнеса», — пояснил Нилов в беседе с URA.RU.

При этом он отметил, что в Госдуме принимаются меры для того, чтобы россияне могли больше времени проводить с семьёй, нежели на работе.

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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