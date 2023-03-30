В Госдуме сообщили о трудностях, с которыми сталкиваются молодые управленцы при поиске работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что сегодня сложнее всего трудоустроиться по специальности молодым россиянам с образованием в области управления.

«Сложнее всего трудоустроиться разного рода управленцам: менеджмент на уровне предприятий, управление муниципальной собственностью», — заявила Бессараб в интервью URA.RU.

По её словам, у молодых россиян есть возможность выбрать специальность, где они будут востребованны после окончания учёбы. Сегодня востребованны врачи, учителя, IТ-специалисты — даже без высшего образования, работающие с большими базами данных, уточнила депутат.

Она также напомнила, что количество бюджетных мест в вузах по востребованным специальностям в настоящее время увеличивается.

Ранее ФАН сообщало о начале регистрации на мероприятия XIII Петербургского международного образовательного форума.