В Госдуме сообщили о трудностях, с которыми сталкиваются молодые управленцы при поиске работы

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что сегодня сложнее всего трудоустроиться по специальности молодым россиянам с образованием в области управления.
В Госдуме сообщили о трудностях, с которыми сталкиваются молодые управленцы при поиске работы
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«Сложнее всего трудоустроиться разного рода управленцам: менеджмент на уровне предприятий, управление муниципальной собственностью», — заявила Бессараб в интервью URA.RU.

По её словам, у молодых россиян есть возможность выбрать специальность, где они будут востребованны после окончания учёбы. Сегодня востребованны врачи, учителя, IТ-специалисты — даже без высшего образования, работающие с большими базами данных, уточнила депутат.

Она также напомнила, что количество бюджетных мест в вузах по востребованным специальностям в настоящее время увеличивается.

Ранее ФАН сообщало о начале регистрации на мероприятия XIII Петербургского международного образовательного форума.

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