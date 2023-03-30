В России создали подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки

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В России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат» для мониторинга, разминирования и разведки.

Об этом заявил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков.

«Полётный контроллер позволяет оператору более эффективно управлять аппаратом с земли. «Скат» предназначен для осуществления мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования, разведки, подъёма предметов с глубины до 100 м», — цитирует его ТАСС.

27 марта Братеньков сообщил, что специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали наземный дрон «Ёжик» для уничтожения бронированной техники.

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