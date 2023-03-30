Путин поручил провести в Москве на ВДНХ международный форум «Россия»

Российский лидер Владимир Путин поручил провести международный экономический форум «Россия» в 2023—2024 годах в Москве на ВДНХ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: Установить, что Международная выставка-форум «Россия» проводится в 2023—2024 годах в Москве на территории ВДНХ», — сказано в нём.

Отмечается, что данный форум будет проведён в целях демонстрации важнейших достижений России в различных отраслях экономики, положительного опыта развития российских субъектов и содействия дальнейшему международному сотрудничеству России.

23 марта стала известна полная деловая программа Московского экономического форума «Новый мир. Новая индустриализация», который состоится 4—5 апреля.

Запланировано более 20 деловых мероприятий, где выступят свыше 100 спикеров.

Сессии будут разделены на тематические блоки, среди которых «Внутренняя экономическая политика», «Развитие финансовой системы», «Социальная сфера», «Геополитика, международные отношения».