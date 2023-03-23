Объявлена полная деловая программа Московского экономического форума

Стала известна полная деловая программа Московского экономического форума «Новый мир. Новая индустриализация», который состоится 4—5 апреля.

Об этом сообщает ФАН.

Запланировано более 20 деловых мероприятий, где выступят свыше 100 спикеров.

Сессии будут разделены на тематические блоки, среди которых «Внутренняя экономическая политика», «Развитие финансовой системы», «Социальная сфера», «Геополитика, международные отношения».

В числе ключевых мероприятий — пленарные заседания «Экономика России. Курс на новую индустриализацию» и «От глобализма к многополярности».

Ранее сообщалось, что открыта регистрация на мероприятия Петербургского международного образовательного форума, который состоится 27—31 марта.